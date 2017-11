Miss Monde 2017 – Aurore Kichenin : Ce qui lui a peut-être coûté la victoire

Une question a-t-elle coûté sa victoire à Aurore Kichenin ?

Samedi 18 novembre se déroulait l'élection Miss Monde 2017, en Chine. Une cérémonie retransmise en direct sur internet ainsi que sur Paris Première. Le public a donc pu suivre le beau parcours d'Aurore Kichenin, première dauphine de Miss France 2017. La belle Montpelliéraine de 22 ans a terminé 5e au classement, elle est donc la quatrième dauphine de la gagnante, l'In­dienne Manu­shi Chhil­lar.

Mais selon Thierry Mazars, délégué du comité Miss France de l'Hé­rault, Aurore Kichenin aurait pu remporter Miss Monde si elle n'avait pas été troublée lors de la fameuse épreuve de la question. On lui a demandé "Quelle a été la meilleure invention du monde ? " selon elle. Et, probablement très stressée, l'étudiante en langues étrangères appliquées a eu bien du mal à répondre du tac-au-tac et à formuler sa réponse correctement, comme vous pouvez le voir dans notre player (vers 1min25).

"Je pense que cette question l'a un peu déstabilisée, même si elle parle très bien cette langue [l'anglais, ndlr]. Face à ça, il faut répondre du tac-au-tac, ce n'est pas évident", a confié Thierry Mazars au Midi Libre.

Quoi qu'il en soit, Aurore Kichenin peut être fière de son parcours. "Je me dis peu importe, c'est déjà énorme d'arriver là. Je me suis donnée à fond. J'ai fait tout mon possible. Je n'ai aucun regret", a-t-elle confié lors d'un entretien accordé à France 3.