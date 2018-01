Miss Prestige National 2018 : La Lilloise Charlotte Depaepe gagnante !

Samedi 13 janvier se déroulait le concours de Miss Prestige National 2018, à la Comé­die de Saint-Etienne. Une soirée animée par Bernard Montiel et ponctuée par "plus de trois heures avec des défilés, des chansons ou encore des numéros de music-hall", selon France Bleu. Les 23 candidates en lice n'avaient donc qu'une hâte, découvrir celle qui succéderait à Cécile Bègue. Et il s'agit de Miss Flandre Char­lotte Depaepe. Une nouvelle victoire pour le Nord après celle de Maëva Coucke à la dernière élection Miss France en décembre dernier.

Malentendante de naissance, l'étudiante en Master de management a profité du concours anciennement détenu par Geneviève de Fontenay pour aborder la question du handicap et de la surdité. Un sujet qu'elle souhaite mettre en avant tout au long de son règne. Elle veut en effet "mettre son expérience à profit pour montrer aux Français que malgré des difficultés, des différences, on peut réussir".

A noter que Miss Prestige Paris a été désignée première dauphine et Miss Prestige Côte-d'Azur deuxième dauphine. Tout au long de la soirée, c'est le public et le jury, notamment composé de l'actrice Rebecca Hampton, de l'animateur Julien Lepers ou de la chanteuse Marie Myriam qui a voté.