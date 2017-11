Miss Univers : Alicia Aylies déçue, ne comprend pas son très mauvais classement

Dimanche 26 novembre, Las Vegas accueillait la finale de Miss Univers et la Française Iris Mittenaere, lauréate l'an dernier, a passé le flambeau à la Miss Afrique du Sud, Demi-Leigh Nel-Peters. De son côté Miss France 2017, Alicia Aylies, n'a même pas atteint le top 15...

Interrogée par TVmag, la jolie jeune femme n'a pas caché sa déception et accuse le coup. "Je suis un petit peu déçue du résultat car je le sentais plutôt bien. J'étais sûre de faire au moins un top 16. Mes interviews avec le jury se sont bien passées, il y a eu un bon échange et je pense aussi avoir réussi mon défilé en maillots de bain. (...) Je ne comprends pas trop pourquoi je n'y suis pas. Il doit y avoir plein de raisons...", a-t-elle lâché.

De son côté, la patronne du Comité Miss France, Sylvie Tellier, se fait philosophe. "C'est une belle leçon, on ne peut pas gagner tous les ans. Il faut être sportif. Je pense que Miss Afrique du Sud est très jolie, elle faisait partie de mes favorites avec Miss Thaïlande. Alicia a fait ce qu'elle a pu mais ça n'a pas suffi. On n'est pas une petite souris et on ne peut pas savoir ce qui s'est passé en présélection", a-t-elle dit.

Alicia Aylies, qui affirme ne pas avoir été surprise par l'élection de la Miss Afrique du Sud, très soutenue sur les réseaux sociaux, préfère cependant relativiser cet échec. "Après, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je veux retenir le positif. Je me suis fait de bonnes amies. J'ai passé une super aventure. (...) J'ai eu la chance d'aller voir Céline Dion. Cela a été l'une des seules sorties pendant mon séjour ici à Las Vegas. C'était un beau moment, on est allés au Caesars Palace", a-t-elle ajouté.

La belle brune va prendre la direction de Los Angeles où se trouvent actuellement les candidates à Miss France 2018. "Quand je vais retrouver les filles, je serai un peu déçue de revenir sans la couronne de Miss Univers...", dit-elle.

