Mission: Impossible – Fallout : La course-poursuite dans Paris fait jaser...

En salles depuis le mercredi 1er août 2018, Mission : Impossible – Fallout voit une belle partie de son intrigue prendre Paris pour décor. Avec à la clé, quelques scènes d'action et notamment une séquence de course-poursuite folle dans les rues de la capitale française. Sauf que si Christopher McQuarrie, le réalisateur, et Tom Cruise (acteur et producteur) ont filmé la ville avec un amour démesuré, les Parisiens vont trouver quelque chose à redire...

Le Huffington Post a réalisé un montage vidéo dans lequel ils refont une partie du parcours réalisé par Tom Cruise lors de cette fameuse et hallucinante course-poursuite. Et selon la site, il y a de nombreuses incohérences qui "devraient faire hurler les Parisiens". Les monteurs de Mission : Impossible 6 ont ainsi fait apparaître "l'arc de Triomphe, par ordinateur, là où l'on n'est pas du tout censé le voir" ou bien "rien qu'en sautant dans une bouche d'égouts", on passe de la Tour Eiffel au canal Saint-Martin.