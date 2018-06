Mondial 2018 : Florian Thauvin et Charlotte Pirroni, le grand amour à Istra

Ils avaient rompu en septembre 2017 parce qu'ils passaient leur temps à se disputer. Florian Thauvin et Charlotte Pirroni se laissent finalement une nouvelle chance, un retour de flammes qui leur réussit plutôt bien. Actuellement en Russie pour participer à la Coupe du monde, Florian Thauvin, 25 ans, a reçu la visite de sa ravissante compagne. Charlotte Pirroni, 24 ans, faisait partie des personnes invitées par la Fédération française de football à assister au dernier match des Bleus dans le groupe C contre le Danemark qui s'est joué le 26 juin 2018 au stade Loujniki de Moscou.

Comme prévu, les proches des joueurs de l'équipe de France de football ont pu passer du temps avec eux. Une nuit, une grasse matinée et un déjeuner à Istra, le camp d'entraînement des Bleus. Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ont profité de cette courte parenthèse pour poser sur Instagram. Le footballeur de l'Olympique de Marseille et le mannequin originaire de la Côte d'Azur ont tous les deux partagé leur amour retrouvé dans des stories, Florian Thauvin écrivant "Love you my wife" ("je t'aime ma femme") et "Love you mon coeur" pour Charlotte Pirroni. La jolie Azuréenne ne sera restée que 48 heures en Russie puisqu'elle est rentrée en France dès le mercredi 27 juin 2018.