Danemark-France : La femme d'Antoine Griezmann sans le maillot des Bleus

Le clan bleu faisait grise mine dans les tribunes du stade Loujniki de Moscou mardi 26 juin 2018. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à leurs victoires sur l'Australie puis le Pérou, les joueurs de Didier Deschamps avaient pour un objectif de battre le Danemark pour terminer premiers du groupe C. Une mission qui s'est soldée par un échec après leur match nul contre leurs adversaires (0-0). Les Bleus étaient pourtant soutenus par leurs proches.

La Fédération française de football avait en effet invité une centaine de personnes à assister à Danemark-France, dont Erika Choperena, devenue madame Griezmann en juin 2017. La jeune Espagnole n'a pas voyagé seule jusqu'en Russie mais accompagnée l'adorable petite Mia, 2 ans, fruit de son amour pour Antoine Griezmann. Entourée des parents de son mari, de sa grande soeur Maud et de son petit frère Théo arrivés avant elle, Erika Choperena s'est démarquée dans le camp des Bleus. Contrairement à toutes les autres femmes ou compagnes des Bleus, celle qui est devenue blonde platine il y a quelques mois n'avait pas revêtu l'un des maillots de l'équipe de France mais un blazer noir décalé. Le maillot des Bleus n'était pourtant pas loin puisqu'elle l'avait noué autour de sa taille...

Grandes habituées des matchs de l'équipe de France puisque leurs maris font partie de la sélection nationale depuis plusieurs années, Marine Lloris, la femme du gardien de but et capitaine Hugo Lloris, Jennifer Giroud, la femme de l'attaquant Olivier Giroud, se sont retrouvées avec plaisir. "Je retrouve quelques compagnes avec lesquelles on a vécu la Coupe du monde au Brésil ou l'Euro, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux visages", avait commenté Jennifer Giroud au Parisien lors de son arrivée à Moscou.

Parmi ces nouveaux visages, Charlotte Pirroni, compagne de Florian Thauvin. L'ancienne prétendante au titre de Miss France a quitté sa Côte d'Azur natale pour retrouver son homme. Séparé le temps de quelques mois, le couple a remis le couvert depuis peu.