Mondial 2018 : Antoine Griezmann, Hugo Lloris... Leurs femmes débarquent

Les Bleus sont d'ores et déjà assuré de jouer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018, qualifiés après avoir battu le Pérou 1-0 le 21 juin dernier. Mais reste maintenant à savoir à quelle position où ils vont se retrouver à l'issue des ultimes matches du groupe C.

Alors que le coup d'envoi de Danemark-France sera donné ce mardi 26 juin 2018 à 16h au stade Stade Loujniki de Moscou, certains joueurs de Didier Deschamps ont retrouvé leurs proches lundi 25 juin. Le Parisien rapporte en effet que la Fédération française de football a invité une centaine de personnes en Russie. Tous sont arrivés ce 25 juin à 15h30 (heure française) à Moscou. Parmi elles, Erika Griezmann, l'épouse d'Antoine Griezmann, qui est accompagnée de leur fille de deux ans Mia et peut compter sur Théo Griezmann, son beau-frère, pour l'aider. Marine Lloris, la femme du gardien du but et capitaine des Bleus Hugo Lloris a également fait le déplacement, tout comme Jennifer Giroud, l'épouse d'Olivier Giroud. "Je retrouve quelques compagnes avec lesquelles on a vécu la Coupe du monde au Brésil ou l'Euro, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux visages", a-t-elle commenté à son arrivé à Moscou. Pas de Pamela Anderson en revanche. Son compagnon Adil Rami pourra compter sur le soutien de sa soeur et sa maman. Kylian Mbappé peut compter sur la présence de son père Wilfried et son petit frère Ethan, Raphaël Varane sur celles de sa femme Camille Tytgat, leur fils Ruben et sa maman Annie Varane.

Parmi les invités figurent également un ami de Didier Deschamps qui a assisté aux deux premiers matches de l'équipe de France, Nagui. "Je suis venu soutenir mon pote", a-t-il confié au Parisien, accompagné de sa femme Mélanie Page. Tous pourront profiter d'une soirée et une nuit de retrouvailles après le match contre le Danemark, puis d'une grasse matinée et d'un déjeuner avant que les joueurs ne retournent à l'entraînement.