Olivier Giroud et sa chérie Jennifer : Un joli baby bump face à Eva Longoria

Samedi 18 novembre, Eva Longoria organisait une nouvelle édition de son Global Gift Gala au Corinthia Hotel de Londres. Après notamment Paris, Edimbourg, Madrid et Malaga, c'est dans la capitale britannique que la star de Desperate Housewives organisait un nouveau gala de charité. Pour cette soirée, plusieurs personnalités ont répondu à l'appel de la généreuse actrice américaine.

Parmi eux, Olivier Giroud et sa femme Jennifer. L'attaquant d'Arsenal a fait crépiter les flashs, accompagné de sa chérie, enceinte. Mariés depuis 2011 et parents de deux enfants, Jade (4 ans) et Evan (1 ans et demi), les deux tourtereaux attendent un troisième enfant et force est de constater que son arrivée n'est plus pour dans très longtemps vu le beau ventre rond de Jennifer. Le buteur français n'était pas le seul footballeur de la soirée puisque Robert Pirès (ex-joueur d'Arsenal lui aussi) était de la partie, avec sa femme Jessica Lemarie-Pirès.

Victoria Beckham, Joan Collins, Tamara Ecclestone (vue avec Jay Rudland), Maxwell, John Bradley West (de Game of Thrones), Ronan Keating et sa femme Storm), Tatiana Korsakova, Jean-Bernard Fernandez-Versini et Ore Oduba ou encore Tokyo Myers ont également posé sur le tapis rouge.