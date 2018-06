Mondial 2018 : L'équipe du Mexique s'offre une orgie avant la compétition

Ils sont tous sélectionnés pour le Mondial 2018 qui se jouera du 14 juin au 15 juillet prochains en Russie. Avant de s'envoler pour l'Europe, plusieurs joueurs de l'équipe du Mexique ont organisé une grande fête à laquelle une trentaine de prostituées ont été invitées. Le magazine TVNotas détient toutes les images de cette "orgie de 24 heures" qui s'est déroulée le week-end du 2-3 juin 2018, à la suite de la victoire du Mexique sur l'Écosse (1-0).

Parmi les joueurs de la "Tri", la sélection nationale mexicaine, ayant pris part à cette fête, ont été comptabilisés le gardien du Standard de Liège (Belgique) Guillermo Ochoa, ou le buteur du Benfica Lisbonne (Portugal) Raul Jiménez. Les frères Jonathan et Giovani dos Santos, du Los Angeles Galaxy, sont également cités, ainsi que le défenseur Carlos Salcedo et le milieu de terrain Marco Fabian, tous les deux à l'Eintracht Francfort (Bundesliga). Certains d'entre eux sont en couple et pères de famille, à l'instar de Carlos Salcedo qui s'affiche régulièrement avec femme et enfants sur Instagram.