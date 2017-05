Morgan Freeman révèle le pire film dans lequel il a joué...

Sa filmographie compte une foule de grands films, tels que La Rue, Miss Daisy et son chauffeur, Les Évadés, Seven, Impitoyable ou encore Million Dollar Baby. Mais, il y a aussi ce qu'on appelle des nanars et l'acteur américain révèle à L'Obs quel est le pire film qu'il ait tourné...

"En ce qui me concerne, je crois que c'est Le Bûcher des Vanités en 1990. Je jouais le rôle d'un juge qui se lançait, à la fin, dans un discours sur la justice et la décence, et je disais 'la décence, c'est quelque chose que votre grand-mère vous a appris'. C'était... ridicule", se souvient Morgan Freeman.

Réalisé par Brian de Palma et dans les salles en France en 1991, Le Bûcher des vanités met en scène un trio glorieux d'Hollywood, formé par Tom Hanks, Melanie Griffith et Bruce Willis. L'histoire de Sherman McCoy, élite de la haute finance new-yorkaise, qui, à la suite d'un banal fait divers, devient la proie des politiciens, des médias et de la justice qui ont besoin de redorer leur blason. Sur le papier, cette comédie acide avait donc tout pour plaire. Avec son budget hollywoodien de 47 millions de dollars, le film n'a rapporté que 15,7 millions sur le territoire américain. D'après l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le long métrage a été perçu comme un navet, avec 16% de points positifs. Morgan Freeman n'est donc vraiment pas le seul à ne pas avoir aimé le film !