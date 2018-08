Mort d'Andreas Kappes après une piqûre d'insecte

Quelques jours après la fin du Tour de France, le monde de cyclisme est en deuil. L'ancien coureur allemand Andreas Kappes est mort, à l'âge de 52 ans. L'ex-champion est décédé d'un choc allergique causé par une piqûre d'insecte, dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 juillet 2018.

Sprinteur brêmois, très francophile et connu pour son élégance, avait notamment couru chez Toshiba avec Jean-François Bernard. Il avait remporté deux étapes de Paris-Nice mais aussi trois du Tour de Suisse. Dans son palmarès, on retrouve également quatre médailles mondiales sur la piste : l'argent sur la course aux points en 1998 et le bronze sur l'américaine en 1996, 1998 et 1999. Spécialiste des Six Jours (notamment avec Étienne De Wilde), il a aussi été vainqueur du Het Volk 1991 et d'une étape du Giro (le tour d'Italie) la même année. Il avait participé à cinq reprises au Tour de France, avec pour meilleur classement une 65e place en 1991.