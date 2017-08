Mort d'Angel Nieto : L'ex-champion de moto se tue... en quad

Le monde du sport espagnol est en deuil. L'ancien champion du monde de moto Angel Nieto est décédé à l'âge 70 ans, huit jours après avoir été victime d'un accident de quad sur l'île espagnole d'Ibiza, a annoncé jeudi 3 août MotoGP sur son site internet. "La légende du motocyclisme Ángel Nieto est malheureusement décédé à la polyclinique Nuestra Señora del Rosario à Ibiza", a écrit MotoGP.

L'icône ibérique, connue pour s'être brisée 17 os tout au long de sa carrière, avait été victime le 26 juillet d'un violent accident avec un véhicule de tourisme sur un rond-point d'Ibiza et avait été hospitalisée dans un "état grave". Huit jours plus tard, après avoir été plongé dans un coma artificiel et après un sursaut d'espoir vite balayé par un important oedème cérébral, Angel Nieto s'est éteint.

Sur Instagram, sa compatriote l'actrice et top model Elsa Pataky lui a rendu un vibrant hommage, non seulement parce qu'il était l'un des plus grands sportifs espagnols – il a glané 13 titres de champion du monde entre 1969 et 1984 – mais aussi parce qu'elle le connaissait très bien. "Il fut pour la plupart le plus grand pilote de moto espagnol, mais c'était aussi mon ami, ma famille et la personne qui me faisait le plus rire et m'a fait apprécier des petits moments de ma vie", écrit la chérie de Chris Hemsworth. Angel Nieto était en effet "le père et l'oncle" de ses deux meilleures amies.