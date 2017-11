Mort d'Azzedine Alaïa : Carla Bruni, Estelle Lefébure... La mode en deuil

"Petit par la taille mais immense dans la mode. Adieu Azzedine Alaïa", réagit quant à elle Inès de la Fressange. Pour Serge Moati, c'est "un grand homme, tout petit par la taille, et immense par le talent, [qui] nous a quitté", et nul doute qu'il "rendra encore plus belles les femmes au paradis". Surnommé le "Petit Prince de la Couture" par Claude Montana, "Azzedine Alaïa était un amoureux de l'art, des artistes et un maître de la mode" pour Françoise Nyssen. "Il avait une manière singulière de sublimer les femmes par ses tenues somptueuses. C'était un homme profondément généreux. Il nous manque déjà. Mes pensées vont à ses proches", salut l'actuelle ministre de la Culture.

Pour sa consoeur Audrey Azoulay, Azzedine Alaïa "était un génie tissant les liens entre mode, architecture, arts plastiques, sculptant ses créations pour magnifier le corps des femmes", "un homme libre et généreux, aimé et admiré". D'autres personnalités telles que Sonia Rolland, Leïla Kaddour, Charlotte Le Bon ou encore Bérénice Bejo lui ont rendu hommage, chacune à leur manière...