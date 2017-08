Mort d'Emily, proche de M Pokora : Révélations chocs d'un ex...

M Pokora a annoncé une triste nouvelle sur Instagram. Emily D'Angelo, la jeune femme qui jouait son amoureuse dans le clip du morceau Le Monde, est morte. "À chaque fois que je chanterai Le Monde, ce sera pour toi... Repose en paix 'Emy'", avait écrit le coach de The Voice Kids. Depuis, Fabien, candidat du programme 10 couples parfaits (NT1) et ex-compagnon de la jeune femme, s'est exprimé.

"Nous sommes sortis ensemble il y a un an, confie-t-il dans les colonnes du magazine Public. Notre histoire n'a duré que quatre mois environ." Mais durant ce laps de temps, Fabien avait déjà remarqué le mal-être d'Emily D'Angelo. Comme il le raconte, la jolie brune "était déjà très maigre et se plaignait de son physique". Et de poursuivre : "Elle mangeait en ma présence mais je ne pouvais pas la surveiller la journée pour vérifier si elle s'alimentait correctement."

Les enquêteurs ne savent pas si sa mort est accidentelle

Le candidat de télé-réaliée a depuis renoué contact avec la comédienne et mannequin "par le biais d'un photographe avec lequel [ils avaient] collaboré" : "Il m'a confié qu'Emily était très fatiguée et tremblait pendant sa prise de vue. Il s'inquiétait de son état." Et finalement, Fabien a appris la triste nouvelle par "sa voisine du dessus". "Je n'arrive pas à y croire", lâche-t-il.

Toujours dans le magazine Public, un proche de la jeune femme s'est un peu plus épanché sur les circonstances de son décès. "C'est la police qui l'a découverte inanimée à son domicile. Sa famille n'avait plus de nouvelles depuis quelques jours et s'inquiétait de ne pouvoir la joindre par téléphone. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas encore si sa mort est accidentelle", révèle cette source.

