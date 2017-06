10 couples parfaits : Photos de leur somptueuse villa à Marbella !

Une nouvelle télé-réalité débarque dès lundi 3 juillet 2017 sur NT1, avec Elsa Fayer aux commandes. Intitulée 10 couples parfaits, l'émission est inspirée de Are You the One? diffusée sur MTV. Le concept est simple : vingt célibataires, dix femmes et dix hommes, ont été soumis à différents tests afin de définir qui irait le mieux avec qui. Durant dix semaines, les candidats devront deviner quels sont les duos préalablement désignés. S'ils réussissent, ils gagnent 200 000 euros à se partager, soit 10 000 euros chacun.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les vingt célibataires profiteront pendant le jeu d'un cadre idyllique. En effet, 10 couples parfaits a été tourné en Espagne, à Marbella. Après avoir enquêté, Purepeople.com est en mesure de dévoiler les photos de la luxueuse villa dans laquelle ont séjourné les candidats. À partir d'une photo officielle, sur laquelle les vingt célibataires prennent la pose devant la maison et l'information livrée durant la conférence de presse selon laquelle le tournage avait eu lieu à Marbella, nous avons retrouvé l'annonce initiale sur le site immobilier haut de gamme Luxuryestate.com.

Comme l'indique l'annonce, la villa de plus de 2300 m² compte six chambres doubles avec salle de bain, dressing et terrasse privée. Les vingt célibataires de 10 couples parfaits pourront également profiter d'une piscine extérieure, d'une piscine intérieure, d'une salle de sport, d'un sauna, d'un hammam ainsi que d'un court de tennis. Pour information, la superficie extérieure s'élève à pas moins de 20 000 m². Enfin, à l'achat, cette somptueuse villa est proposée à 12 750 000 euros...