Mort d'Erin Moran : Drogue, alcool... Le passé sombre de l'ex-star d'Happy Days

Quelques jours après le décès d'Erin Moran, les langues se délient. La comédienne de 56 ans a été retrouvée morte dans l'Indiana, ce samedi 22 avril, dans la caravane où elle logeait avec son mari, Steve Fleischmann employé chez Walmart, et sa belle-mère.

En attendant les résultats de l'autopsie, les voisins de l'actrice, révélée par son rôle de Joanie Cunningham, la petite soeur de Richie (joué par Ron Howard) dans la série à succès Happy Days, ont confié leurs désarrois aux journalistes du site People.

"Elle était gentille et débordante d'énergie. Elle sortait souvent marcher pour faire de l'exercice. Elle était aimable et saluait tout le monde, même si je ne lui ai jamais parlé très longtemps", a raconté Arthur Myers, qui réside dans le même lotissement pour mobile-home que la défunte actrice. En revanche, un certain David Holt a noté un changement dans la personnalité de la comédienne, qui vivait de plus en plus reclus.

"Ces derniers mois, on ne la voyait plus. Elle hibernait sur la fin, c'est triste parce que c'était quelqu'un de bien, a-t-il ajouté. Je l'ai reconnu quand elle a emménagé en 2011. On voyait que le casting d'Happy Days lui manquait. Elle disait qu'ils étaient comme une grande famille et évoquait une possible réunion. Elle n'a jamais agi comme si elle n'était pas à sa place avec nous. Elle a connu des hauts et des bas mais je pense qu'elle avait toujours l'espoir."

Drogue, alcool et overdose ?

Erin Moran a connu une longue descente aux enfers, après avoir joué dans le spin off de la série, Joanie Loves Chachi. Supportant difficilement l'arrêt de sa carrière, l'actrice qui est apparue dans des séries telles que La Croisière s'amuse, Arabesque et Amour, gloire et beauté, a fait faillite et sombré dans l'alcool.

D'après les informations du DailyMail, il y a 7 ans l'actrice a dû hypothéquer la maison qu'elle possédait avec son mari et est allé vivre dans la caravane de sa belle-mère, pour qui elle jouait les aide-soignantes. Mais la cohabitation a tourné court puisqu'à l'automne 2012, Erin s'en allait vivre dans une chambre d'un Holiday Inn, devant lequel elle était photographiée ivre et en piteux état au mois de juin 2012.

Entre temps, les choses sont rentrées dans l'ordre et Erin a regagné ses pénates, où elle a été retrouvée morte ce week-end. Si le tabloïd anglais croit savoir qu'elle serait décédée d'une overdose d'héroïne, les forces de l'ordre chargés de l'enquête, qui n'ont pas souhaité commenter publiquement les causes du décès, préfèrent attendre les résultats officiels de l'autopsie pour se prononcer.

