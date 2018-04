Mort d'Henri Michel, figure du football français

Le football français est en deuil. L'une de ses grandes figures, Henri Michel, est morte ce mardi 24 avril, à l'âge de 70 ans, après avoir lutté contre une maladie.

Milieu de terrain ayant fait la plus grande partie de sa carrière de joueur au FC Nantes, où il a évolué de 1966 à 1982 en remportant trois titres de champion de France avec les Canaris (1973, 1977, 1980) et une Coupe de France (1979), Henri Michel s'était aussi distingué en tant qu'entraîneur.

L'homme aux 58 sélections en équipe de France de 1967 à 1980, a notamment dirigé l'équipe de France olympique en 1982 – il les remporte en 1984, face au Brésil – avant de succéder à Michel Hidalgo à la tête des A, après l'Euro 1984. À l'époque, il entraîne les Michel Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez, Dominique Rocheteau, Daniel Bravo ou encore Joël Bats. Avec les Bleus, il glane la Coupe intercontinentale en 1985, avant d'atteindre les demi-finales et finir troisième du Mondial en 1986.

On le retrouvera ensuite brièvement sur le banc du PSG entre 1990 et 1991, avant un exil en Afrique où il est devenu une véritable icône après avoir emmené trois pays différents en Coupe du monde, le Cameroun (1994), le Maroc (1998) et la Côte d'Ivoire (2006). Pour son dernier poste occupé, il a été sélectionneur du Kenya, d'août à décembre 2012.

Sur Twitter, les premières réactions n'ont pas tardé. "Henri Michel, monument du football français, nous a quittés ce matin dans sa 70e année. L'UNFP adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches", écrit l'UNFP. Son club historique, le FC Nantes, a lui aussi rendu hommage à sa figure historique, tout comme le PSG, tandis que Michel Denisot a salué "un seigneur sur le terrain et dans la vie". "Henri Michel était le héros de mon enfance. Puis j'ai eu la chance de le connaître. En plus d'être un grand joueur, c'était un homme exceptionnel. Toutes mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches", écrit de son côté Bernard Laporte, ex-sélectionneur des Bleus en rugby.