Mort d'Henry Deutschendorf : Le bébé de Ghostbusters II s'est suicidé, à 28 ans

Triste nouvelle pour tous les fans de Ghostbusters (S.O.S Fantômes). Henry 'Hank' Deutschendorf est mort à l'âge de 28 ans. Celui qui a incarné Bébé Oscar (au côté de son frère jumeau William) dans le deuxième opus de la franchise s'est suicidé...

Le jeune homme s'est donné la mort à son domicile d'Escondido en Californie, le 14 juin 2017, ont révélé son frère jumeau et le site TMZ, qui cite des sources policières. Son frère William a expliqué qu'Henry souffrait de troubles schizo-affectifs, une maladie mentale qui associe des symptômes d'un trouble bipolaire et des symptômes d'une schizophrénie. Selon lui, il était en proie à des hallucinations, délires, dépressions et accès de folie, autant de maux qu'il "a combattus toute sa vie, chaque jour".

Hank et Will dirigeaient une école d'arts martiaux dans la région de San Diego. Ils n'avaient pas poursuivi leur carrière après S.O.S Fantômes II, sorti en 1989. Henry dit 'Hank' avait en revanche fait une apparition dans le documentaire Cleanin' Up the Town: Remembering Ghostbusters aux côtés des autres stars de la saga, Bill Murray, Dan Aykroyd, le regretté Harold Ramis et bien sûr celle qui jouait sa mère, Sigourney Weaver.