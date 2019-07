Mort de Cameron Boyce à 20 ans : son "père" Adam Sandler a le coeur brisé

Il n'avait que 20 ans. Le 6 juillet 2019, le jeune comédien américain Cameron Boyce est décédé. Comme l'a expliqué le porte-parole de sa famille dans un communiqué, la star de la série Jessie (Disney Channel) est morte dans son sommeil "d'une crise convulsive résultant d'un état pathologique pour lequel il était soigné". Une disparition soudaine qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités l'ayant fréquenté. Parmi elles, Adam Sandler.

"Trop jeune. Trop doux. Trop drôle. Juste le plus gentil, le plus talentueux et le plus décent des enfants. J'ai adoré ce môme, a confié l'acteur le temps d'un post Instagram publié dimanche. Il aimait tellement sa famille. Se préoccupait tellement du monde. Merci Cameron, pour tout ce que tu nous as donné. Il y avait tellement plus à venir. Tous nos coeurs sont brisés. Je pense à ton incroyable famille et je leur envoie mes plus profondes condoléances."