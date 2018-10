Mort de Charles Aznavour : Amel Bent, en larmes, effondrée après l'annonce

Bien plus qu'une idole, Amel Bent considérait Charles Aznavour comme son père et son grand-père. C'est depuis la Pologne que la chanteuse et nouvelle coach de The Voice Kids a appris la nouvelle de la disparition du monstre sacré de la chanson française. Elle l'avait vu quelques jours avant son décès.

Alors qu'elle avait proposé à ses fans de passer la journée avec elle en suivant son quotidien via des stories publiées sur sa page Instagram, la chanteuse de 33 ans avait vécu un moment unique et inoubliable qui n'était pas prévu : une rencontre avec Charles Aznavour. Si la nouvelle coach de The Voice Kids (TF1) avait déjà eu l'occasion de croiser la route du grand artiste, ce face-à-face était tout particulier. Actuellement en plein enregistrement de son nouvel album sur lequel figureront ses titres Si on te demande et Rien (feat. Alonzo), Amel Bent a écrit une chanson pour Charles Aznavour. De passage à Paris la semaine dernière pour l'enregistrement de C à vous, le chanteur avait accepté de la voir pour qu'elle les lui fasse découvrir. L'ex-participante de Nouvelle Star était ressortie bouleversée de cette rencontre qu'elle avait immortalisée en vidéos mais aussi en photo. "MENTOR", avait-elle commenté.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater