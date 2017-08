Mort de Christian Millau : Le cofondateur du Gault & Millau s'est éteint

A l'origine d'une véritable révolution, Christian Millau "cumulait les qualités du limier : épicurien, curieux, avec du flair et du goût, et infatigable", souligne Marc Esquerré, rédacteur en chef du Gault & Millau. Et d'ajouter, pour illustrer son propos : "C'est lui qui nous a appris à faire le petit crochet supplémentaire, celui qui sort de l'itinéraire prévu parce qu'il y a une pancarte " Auberge à 3 km ". " On ne sait jamais ", disait-il, " c'est peut-être un futur grand ! ""

Suite à sa retraite en 1992, le journaliste s'était consacré à l'écriture, avec tout autant de ferveur et, aussi, de succès. Passionné de longue date par les hussards, il consacre d'ailleurs dès 1995 à ce mouvement littéraire Au galop des hussards, un ouvrage témoignage récompensé par le Grand Prix de la biographie de l'Académie française et le prix Joseph-Kessel. Des années plus tard, en 2013, il créait par ailleurs le prix des Hussards, un prix littéraire destiné à un roman "élégant, incisif et allergique à la pensée béton pour tous". Parmi la douzaine de livres qu'il a écrits, Journal impoli lui a valu en 2011 le Prix du livre incorrect.

La rédaction de Purepeople.com adresse ses sincères condoléances à son entourage.