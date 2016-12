Mort de Claude Gensac : Difficile de demeurer la "biche" de Louis de Funès

Claude Gensac a eu une immense carrière sur sept décennies, mais la comédienne française décédée ce 27 décembre à 89 ans a marqué tous les esprits en raison de son statut d'épouse de Louis de Funès au cinéma. Choisie en 1967 pour interpréter la femme du personnage joué par le comédien dans Oscar d'Édouard Molinaro, elle montre une alchimie évidente avec son partenaire, avec qui elle avait déjà joué au théâtre. A tel point qu'ils travailleront ensemble sur dix films, tels que Les Grandes Vacances, Le gendarme se marie et Jo. Mais cette étiquette de "femme de cinéma" n'a pas été facile à porter pour celle qui a été admise au Conservatoire, sortant avec le deuxième prix de tragédie et le premier accessit de comédie.

On m'a enterrée en même temps que lui.

En interview avec France-Soir en 2013, Claude Gensac était revenue sur sa collaboration avec Louis de Funès, mais aussi sur sa carrière après la disparition de son partenaire : "Quand il est mort en 1983, les producteurs de cinéma m'ont enterrée en même temps que lui. Je n'ai plus reçu aucune proposition de film. Lorsque je tournais avec Louis, j'étais obligée de refuser les autres films parce que je ne savais jamais si j'allais tourner avec Louis pendant trois ou quatre mois." Elle soulignait le manque d'imagination des producteurs, qui craignaient de la voir faire "du de Funès", alors qu'elle pouvait tout jouer.

Louis de Funès l'avait mise en garde contre le fait d'être cataloguée : "Un jour, sur le tournage d'Hibernatus, il est venu me dire : 'Tu devrais quand même accepter des films avec d'autres, bien que ça me fasse de la peine si tu ne joues pas un film ou deux sans moi.' On verra ça plus tard, je me suis dit. Et Louis avait raison. Évidemment, pour beaucoup de gens de cinéma, je reste la 'femme de Louis de Funès'. Il y a un metteur en scène qui m'a dit : 'Je pensais que, depuis que Louis de Funès était mort, vous ne vouliez plus tourner.'"

Louis était amoureux de moi.

Jouer systématiquement la femme de Louis de Funès s'est aussi révélé être rassurant pour la femme de la star, a également confié Claude Gensac. Jeanne, son épouse, lui avait même soumis l'idée de la choisir comme femme au cinéma, après l'avoir vue jouer au théâtre. Si cela leur permettait de se sentir "tranquilles", des sentiments ambigus naîtront dans le coeur de l'acteur, comme le révélait Claude Gensac dans France Dimanche, toujours en 2013 : "Michel Galabru m'a révélé que Louis était amoureux de moi. [...] Je n'en ai jamais rien su et je ne le saurai jamais. À aucun moment, il n'a dit ou fait quoi que ce soit qui aurait pu me laisser deviner ses sentiments."

Rien ne s'est passé entre eux et elle était amie avec madame de Funès, confiait-elle au Parisien en 2000 : "Nous nous retrouvons de temps en temps. Nous n'avons jamais été rivales car c'est elle qui m'avait choisie pour Oscar. Aujourd'hui, j'espère bien qu'elle pourra venir me voir sur scène." La veuve de Louis de Funès est décédée en 2015 à l'âge de 101 ans.

Certes, être la femme de Louis de Funès aussi régulièrement n'a pas été simple à gérer, mais Claude Gensac aura toujours eu de beaux mots pour son ami, des paroles transmises à ce même quotidien : "Il disait que je lui portais bonheur. C'est surtout lui qui m'a porté bonheur."