Claude Gensac : Mort de la comédienne, "l'épouse de cinéma" de Louis de Funès

Elle était pour la mémoire collective la femme de cinéma de Louis de Funès. Claude Gensac est morte à 89 ans, a annoncé à l'AFP son fils Frédéric Chemin. Elle est décédée dans son sommeil dans la nuit de lundi 26 à mardi 27 décembre. "Elle a tourné jusqu'au bout", a souligné Frédéric Chemin pour décrire sa mère, qu'on avait pu voir et aimer en 2013 dans Elle s'en va d'Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve et Lulu femme nue de la regrettée Solveig Anspach, avec Karin Viard. Elle avait également récemment joué dans Baden Baden de Rachel Lang, sorti en 2016.

L'actrice Claude Gensac était très connue pour avoir collaboré avec Louis de Funès dans la série des Gendarmes. La réplique du maréchal des logis Ludovic Cruchot, "ma biche", lui a collé à la peau et elle a d'ailleurs publié une autobiographie intitulée Ma biche... c'est vite dit !, en 2005. L'artiste a connu en effet une période difficile pour sa carrière après la mort de Louis de Funès en 1983, rebondissant toutefois au théâtre, notamment sous la direction de Pierre Dux et de Raymond Acquaviva. Durant les années 2000, la télévision lui offre une nouvelle vie, avec notamment les séries Sous le soleil et Scènes de ménages. Son rôle dans Lulu femme nue lui permet d'être nommée pour un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2015, alors qu'elle a presque 88 ans.

Mariée deux fois, Claude Gensac a rencontré son premier mari, Pierre Mondy, au cours Simon où ce dernier est élève. Ils se marient en 1952 mais divorcent deux ans plus tard. La comédienne épousera en secondes noces en 1958 Henri Chemin, pilote automobile et directeur des relations publiques de Ford-France, dont elle se séparera en 1977. Avec lui, elle aura un fils, Frédéric Chemin, compositeur de musique de variétés, et deux petits-enfants.