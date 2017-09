Mort de Hugh Hefner : Les derniers instants du fondateur de Playboy

Le créateur de Playboy Hugh Hefner est mort mercredi 27 septembre 2017, à l'âge de 91 ans. Selon un communiqué du groupe qu'il a créé en 1953, l'entrepreneur est décédé de causes naturelles entouré des siens. Une source proche du groupe Playboy s'est rapproché du site TMZ.com pour détailler ses derniers jours.

Comme le confirme Pamela Anderson dans son hommage, en larmes, à celui qui l'a repérée en 1989, Hugh Hefner souffrait d'affreux maux de dos depuis deux ans. Selon le site américain TMZ, ces problèmes ont débuté à la fin des années 1980 avant de s'aggraver lorsqu'il a attrapé une infection. Cela correspond d'après nos confrères à l'une de ses dernières apparitions publiques, au printemps 2016, pour révéler le nom de la playmate de l'année 2016, la sublime noire Eugena Washington.

Depuis, le magnat célèbre pour ses pyjamas en soie et ses bunnies ne pouvait presque plus marcher et s'aidait d'un déambulateur pour se déplacer. Malgré cet état de santé très dégradé, TMZ nous raconte qu'il continuait à recevoir pour ses fameuses soirées "cinéma", durant lesquelles il diffusait ses films préférés. Puis, il y a quelques jours, Hugh Hefner aurait attrapé un petit virus, rien de bien méchant, mais son système immunitaire étant très faible, ses proches ont compris que c'était la fin.

TMZ.com explique que Hugh Hefner est mort entouré de ses deux jeunes fils, Martson (27 ans) et Cooper (26 ans, son héritier au sein du groupe), de leur mère, le seconde madame Hefner, Kimberley Conrad, ainsi que de sa fille Christie (née en 1952, elle a dirigé Playboy Entreprises de 1982 à début 2009). À en croire le site, son épouse Crystal Harris (31 ans) n'était pas à ses côtés.

On ne sait pas encore quand se dérouleront les obsèques de Hugh Hefner mais on sait qu'il reposera au côté de Marilyn Monroe au Westwood Village Memorial Park à Los Angeles.