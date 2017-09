Mort d'Hugh Hefner : Le fondateur de Playboy reposera à côté d'une idole

Mercredi 27 septembre, un court communiqué du groupe Playboy annonçait la mort de son charismatique fondateur, Hugh Hefner, de causes naturelles à l'âge de 91 ans. L'entrepreneur le plus célèbre des États-Unis, autant loué pour ses combats pour l'égalité et les droits civiques que controversé (la vie au sein du manoir Playboy, selon d'anciennes playmates, était infernale), reposera prochainement au Westwood Village Memorial Park à côté... d'une immense star.

Selon le magazine People, Hugh Hefner sera en effet enterré dans la tombe voisine de celle de Marilyn Monroe, une concession qu'il aurait achetée 75 000 dollars il y a vingt-cinq ans. L'icône, décédée en 1962, est intimement liée à l'histoire du magazine Playboy, sans trop l'avoir choisi ceci dit. Pour le premier numéro de son magazine lifestyle de l'homme moderne, sorti en décembre 1953, Hugh Hefner a publié un shooting sexy de l'immense Marilyn datant de 1949.

L'actrice mythique est donc la première star à avoir fait la couverture très prisée de Playboy comme l'ont fait ensuite (par choix) des personnalités aussi différentes que Barbra Streisand (1977), Goldie Hawn (1985), Drew Barrymore (1995), Charlize Theron (1999), Jessica Alba (2006), Kate Moss (2014) et bien sûr Pamela Anderson, quatorze fois, un record absolu : la première fois en 1989, la dernière en 2016.

Pamela Anderson fait d'ailleurs partie des nombreuses personnalités à avoir exprimé son chagrin à l'annonce du décès de Hugh Hefner. Dans une vidéo publiée sur Instagram, la star, en larmes, a rappelé tout ce qu'il lui avait appris et tout ce qu'elle lui devait. La veuve d'Hugh Hefner, la jeune Crystal Harris (31 ans), ne s'est pas encore exprimée publiquement.