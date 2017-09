Mort de Hugh Hefner, créateur du mythique magazine Playboy

Le lieu mythique de l'empire Playboy, c'est son manoir de Los Angeles. Acquis par Hugh Hefner en 1971, les lieux ont accueilli les fêtes les plus décadentes d'Hollywood et suscite de nombreux fantasmes. Le magnat y vivait entouré de ses playmates, les bunnies, dont la vie n'était pas toujours rose à en croire certains témoignages. La concurrence était rude pour obtenir les faveurs du maître des lieux (vendus en août 2016 pour 100 millions de dollars à l'homme d'affaires Daren Metropoulos) et gare à celles qui décidait de ne pas jouer le jeu, selon le livre explosif d'une ancienne, Holly Madison.

En janvier 2013, à l'âge de 86 ans, Hugh Hefner se range enfin en épousant la ravissante Crystal Harris, 26 ans à l'époque. Selon la presse américaine, Crystal a renoncé à tout héritage en épousant Hefner mais ce dernier l'a tout de même mise à l'abri du besoin en lui offrant une maison d'une valeur de 5 millions de dollars quelques mois après leur union.

L'héritier

Cooper Hefner (né en 1991), héritier désigné pour diriger l'empire de son père, a un grand frère, Marston. Leur mère est Kimberly Conrad, playmate de l'année 1988. Tous les deux ont passé leur enfance dans les couloirs du manoir Playboy. En 2013, alors qu'était annoncée son arrivée dans le groupe, Cooper racontait son enfance à The Independent, un quotidien britannique : "Tout le monde imagine qu'il y a des filles nues courant partout dans la maison et que l'on y organise des fêtes complètement dingues. Pour vous dire la vérité, lorsque mon frère et moi étions dans la maison, il n'y avait rien de tout ça."

Il expliquait aussi vouloir conquérir des contrées non explorées par le groupe comme le Moyen-Orient, qu'il compare aux États-Unis quand son père a débuté dans les années 1950 : "Il y a pas mal de problèmes aux États-Unis qui me chagrinent, des combats que l'on doit mener pour les droits des homosexuels et la légalisation de la marijuana. Mais il faut penser mondialisation et s'engager internationalement. Les droits des femmes au Moyen-Orient ou la censure d'internet en Chine sont des sujets sur lesquels nous devons nous positionner, surtout quand nous investissons de nouveaux marchés comme celui de l'Inde." À 21 à peine au moment de cette interview, Cooper Hefner se montrait déjà très ambitieux.

Hugh Hefner a eu deux autres enfants, nés de son premier mariage dans les années 50. Son fils David, né en 1955, a plus ou moins disparu des radars. Sa fille Christie, née en 1952, a pris la tête de Playboy Entreprises en 1982. Le 30 janvier 2009, inspirée par l'élection de Barack Obama, elle se retire pour se consacrer à des oeuvres caritatives, notamment la lutte contre le sida. Depuis mai 2011, elle dirige Canyons Ranch Enterprises, une chaîne de six hôtels et spas.

En mars 2016, Playboy se rhabille et change de stratégie en mettant fin à la nudité frontale dans ses pages. Un an plus tard, le groupe reconnaît son erreur et revient à la bonne vieille recette qui fit son succès. Aujourd'hui, Playboy Entreprises édite non seulement le magazine dans plusieurs pays au monde, mais aussi des chaînes de télévision, des dizaines de sites internet et des clubs. Le tout dernier a ouvert à Hyderabad en Inde en 2014.