Mort de Jacques Higelin : Les mots tendres d'Izïa pour son père

Jacques Higelin est mort le 6 avril 2018 à Paris. Le père des artistes Arthur H, Kên et Izïa Higelin avait 77 ans. Vendredi 13 avril, sa famille et ses proches lui ont offert des obsèques à son image : pleines de fantaisie, de coeur, de douceur, de folie douce et de beaucoup d'amour ; "un enterrement de grand prince gitan" comme l'a qualifié Arthur. Ce mercredi 18 avril, Izïa prend la parole à son tour...

C'est en légende d'une photo de son père, postée sur Instagram, que l'actrice et chanteuse de 27 ans brise le silence : "Je tenais à vous remercier du plus profond de mon coeur pour tous vos tendres mots, vos pensées, vos sourires bienveillants, vos étreintes et votre présence magnifique vendredi. Papa est parti dans une tornade, dans une grande folie comme sa vie. Au Cirque d'Hiver comme au Père-Lachaise, nous avons fait résonner tout notre amour pour Jacques dans des chants, des danses, des rires, des pleurs... Libres, à son image. Comme l'a si bien dit mon frère Arthur, on a inventé un nouveau rite. Et il aurait adoré ça."

La jeune artiste poursuit en partageant ce tendre souvenir de son père : "Petite, je lui ai demandé c'était quoi Dieu. Ce à quoi il m'avait répondu : 'C'est une grande force qui tourne autour de la terre...' Et alors j'imaginais Dieu comme un gant de boxe géant en feu avec une queue de météorite, tournant sans cesse autour du globe. Maintenant je vois papa, comme une bonne étoile, filante, incandescente, qui nous protège et qui danse à jamais dans le cosmos à la vitesse de la lumière. Daddy, je t'aime pour toujours. Tu es en nous, vibrant et flamboyant", conclue Izïa Higelin.

Izïa est le dernier enfant de Jacques Higelin. Sa mère fut la choriste et danseuse de Jacques, puis, Aziza Zakine est devenue la dernière épouse de l'artiste, à ses côtés jusqu'à sa mort. Fan de tous ses enfants, artistes comme lui, Jacques avait une faiblesse particulière pour cette météorite d'Izïa qui lui ressemblait tant : "Izïa, c'est la vie. Je ne manque jamais une occasion de la voir sur scène, j'adore la façon dont elle tire les gens, dont elle les porte. C'est ma seule fille... Je l'ai eue à 50 ans et je m'en suis vraiment occupé", disait affectueusement Jacques Higelin en septembre 2016 à Télérama.