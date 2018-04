Mort de Jacques Higelin : Arthur, Izïa, Kên... Qui sont ses enfants et héritiers ?

C'est avec une profonde et grande tristesse que l'on a appris la mort à 77 ans du chanteur et poète Jacques Higelin. Il laisse derrière lui une belle et grande carrière, mais aussi trois enfants artistes, Arthur H (52 ans), Kên (46 ans) et la petite dernière, Izïa (27 ans).

Arthur, musicien, chanteur, peintre et illustrateur

Né en 1966 des amours de Jacques Higelin avec l'attachée de presse Nicole Courtois, Arthur a comme le patriarche poursuivi une carrière dans la musique. Il faut dire qu'avec sa voix grave, son répertoire allant du jazz au rock en passant par la pop, il semblait taillé pour suivre ses pas. À 24 ans, il sort son premier album, premier d'une longue liste puisque Arthur H, son nom de scène, a composé de nombreux albums en solo ou bien avec le Bachibouzouk Band.

Dans son dernier album, Amour chien fou, il a écrit une chanson intitulée Le passage (Gong Song), sur son père qui était alors souffrant et fatigué. "J'ai écrit ce morceau pour lui. Il ne va pas très bien mais il n'est pas au seuil de la mort. On est autour de lui", rassurait Arthur H encore récemment. Ses sublimes paroles évoquaient pourtant clairement la mort. "Sur la route blanche, insouciant tu avances. Ta valise est vide, ton habit de lumière repose sur la chaise. Plus léger que la neige, tu n'emportes qu'un rire. [...] Close-up sur ton visage immobile. L'équipe est silence, l'acteur est prêt même s'il ne connait plus son texte. [...] Je tiens ta main dans l'absence, chaleur qui s'évapore", chante le fils aîné Higelin.

Kên, réalisateur, acteur et metteur en scène

Fils de Kuelan Nguyen, Kên est peut-être le moins connu et le plus discret des trois enfants. Ce qui ne l'empêche d'afficher bien des talents. Acteur, il joue notamment pour le metteur en scène Peter Brook. C'est à ses côtés qu'il donne la réplique à une certaine Romane Bohringer. "Je suis tombée amoureuse de son fils, Kên Higelin. On a eu une très belle histoire", avait avoué la fille de Richard Bohringer. Kên Higelin avait alors 18 ans et travaillait pour Peter Brook qui préparait la fameuse Tempête de William Shakespeare aux Bouffes du Nord. Alors proche de Romane Bohringer, il pousse cette dernière à passer une audition pour le rôle féminin principal de cette pièce. "Ma vie a changé à ce moment-là", confiait Romane qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle est propulsée sur le devant de la scène. Cette pièce fera en effet connaître la jeune actrice qui lancera sa carrière, elle qui recevra l'année suivante le César du meilleur espoir féminin pour Les Nuits fauves.

Quant à Kên, il se fait également remarquer derrière la caméra, notamment pour ses clips pour des chanteurs français comme Mathieu Boogaerts et Brigitte Fontaine. Et comme l'art est souvent une histoire de famille, il a collaboré avec son grand frère, créant la mise en espace des spectacles musicaux d'Arthur H, en 2012 avec L'or noir (une lecture d'Arthur H de poèmes des Antilles et d'Afrique) et en 2016 avec L'or d'Eros.

Izïa, actrice et auteur-compositeur-interprète

"Izïa, c'est la vie. Je ne manque jamais une occasion de la voir sur scène, j'adore la façon dont elle tire les gens, dont elle les porte. C'est ma seule fille... Je l'ai eue à 50 ans et je m'en suis vraiment occupé", disait affectueusement Jacques Higelin en septembre 2016 à Télérama. Il y déclarait également ne pas avoir "de mots pour dire ce que représente" le fruit de son histoire d'amour avec Aziza Zakine. Comme son frère Arthur, c'est d'abord dans la musique et le rock qu'elle excelle. Elle a signé trois albums, remporté deux Victoires de la Musique en 2010 pour Izia puis une troisième deux ans plus tard pour So Much Trouble.

En 2012, elle s'offre son premier rôle au cinéma dans Mauvaise Fille de Patrick Mille. Beau pari et à nouveau la réussite à la clé, puisqu'en 2013, la rebelle au sourire joyeux s'offre le César du meilleur espoir féminin. Elle sera également nommée en 2015 pour son second rôle dans Samba, avant de fouler les marches cannoises en 2017 avec Vincent Lindon pour Rodin.

"Je me suis juré de ne jamais les pousser, jurait Jacques Higelin en 2015. Pour les trois, c'est venu naturellement. Quand Izïa avait 2 ans, un jour elle est entrée dans ma chambre vêtue d'une robe et m'a dit : 'Alors papa, comment tu me trouves ?' J'ai pensé : 'Ça y est, ça commence.'"