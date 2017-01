Invitée le 24 janvier de l'émission Bande Originale sur France Inter, alors qu'elle se confiait sur son indéfectible admiration pour Jacques Higelin dont elle adorait la musique étant jeune, Romane Bohringer s'est laissée aller à une autre confidence plus étonnante. Au micro, la comédienne actuellement sur les planches pour Terre Noire a révélé qu'elle avait été en couple avec le fils de l'auteur-compositeur-interprète et comédien français.

"Il a été très chaleureux, magnifique, comme il sera toujours", affirmait alors la fille de Richard Bohringer à propos de Jacques Higelin, avant de rajouter : "Et je peux bien l'avouer maintenant, je suis tombée amoureuse de son fils, Kên Higelin. On a eu une très belle histoire". Kên Higelin avait alors 18 ans et travaillait pour le grand metteur en scène Peter Brook qui préparait la fameuse Tempête de William Shakespeare aux Bouffes du Nord. Alors proche de Romane Bohringer, il pousse cette dernière à passer une audition pour le rôle féminin principal de cette pièce. "Ma vie a changé à ce moment-là", confie Romane qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle est propulsée devant le grand public. Cette pièce fera en effet connaître la jeune actrice qui lancera sa carrière, elle qui recevra l'année suivante le César du meilleur espoir féminin pour Les nuits fauves.

Mais de détails, comme la durée de leur idylle, Romane n'en donnera guère plus. "J'ai eu une décennie nocturne très animée avec ces gens-là" se laissera néanmoins dire la jeune femme de 43 ans en évoquant sa "vingtaine" passée avec la famille Higelin.

Romane Bohringer vit aujourd'hui en couple avec l'acteur et scénariste Philippe Rebbot, rencontré en 2004 sur le tournage du téléfilm Le Triporteur de Belleville. Avec lui, elle a eu deux enfants, Rose ('née le 26 décembre 2008) et Raoul (né le 2 août 2011).