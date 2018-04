Mort de Jacques Higelin, sa dernière photo : Izia dans les bras de son père

C'est avec une profonde tristesse que l'on a appris la mort à 77 ans du chanteur et poète Jacques Higelin. Une disparition qui laisse démunis de nombreux admirateurs de l'artiste, mais surtout et avant toute chose sa famille et notamment ses trois enfants. Parmi eux, sa fille adorée, Izïa Higelin...

Le 13 décembre dernier, c'est elle qui postait sans le savoir l'une des dernières photographies de son père. La jeune chanteuse et actrice avait publié le cliché alors que fleurissaient de nombreuses rumeurs autour de l'état de santé de Jacques Higelin. Lovée dans les bras de son père, affichant leur si belle complicité, Izïa envoyait un message qui se voulait rassurant. En légende, elle écrivait un simple "pour toujours" flanqué de trois coeurs violets, lourds de sens aujourd'hui...