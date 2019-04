Mort de Jean de Luxembourg: Elizabeth II, Philippe de Belgique... Émotion générale

Comme beaucoup, la famille royale néerlandaise a souligné, dans son message de condoléances empreint d'une sincère amitié, les qualités de coeur et les mérites de leader du grand-duc Jean : "Nous avons été très attristés d'apprendre la mort du grand-duc Jean de Luxembourg. Nous sommes reconnaissants pour son amitié et sa chaleur et nous chérissons les bons souvenirs, nombreux, que nous gardons de lui. Le grand-duc Jean était un homme sage et modeste qui cherchait à rassembler. Sa vision des choses mesurée et son humanité ont aidé à instaurer la paix et la confiance, aussi bien dans son propre pays que dans l'Europe dans son ensemble. Nous avons perdu un ami et nous revoyons avec affection tous les moments particuliers que nous avons vécus avec lui", ont écrit le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la reine Maxima et la princesse Beatrix.

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a lui aussi des souvenirs spécifiques du défunt. Auprès du magazine suédois Svensk Damtidning, le souverain a évoqué une passion que le grand-duc et lui-même avaient en partage : le scoutisme. "Nous avions le plus grand respect, ma famille et moi-même, pour le grand-duc Jean de Luxembourg. C'était un scout loyal et dévoué et c'était un plaisir d'avoir ce centre d'intérêt en commun avec lui. Je garderai de lui le souvenir d'un homme très bien et amical", a déclaré le souverain suédois, président d'honneur de la World Scout Foundation. Jean de Luxembourg, qui était pour sa part chef scout de la Luxembourg Boy Scouts Association depuis 1945, a reçu de nombreux hommages en provenance du monde des scouts.

À la mémoire de l'ancien combattant qu'il fut dans ses rangs, le régiment des Irish Guards a également rendu un bel hommage au grand-duc Jean, qui s'y était engagé à 21 ans, alors que sa famille se trouvait en exil en Grande-Bretagne, et sur les conseils du roi George VI. "Le grand-duc avait une relation forte avec les Irish Guards et il fut colonel du régiment de 1984 à 2000", rappelle le tweet des Irish Guards, ponctuant le message de sa devise, "Quis separabit". En reconnaissance de ses faits d'armes, le grand-duc Jean avait été fait général honoraire de l'armée britannique par la reine Elizabeth II. La monarque britannique a fait part de son "immense tristesse" : "J'ai des souvenirs très affectueux de votre père, a-t-elle signalé dans une lettre adressée au grand-duc Henri de Luxembourg, y compris de l'époque où il était au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, désireux de contribuer à la libération de son pays, il s'est engagé dans l'armée britannique, servant avec mérite. (...) Votre père sera très regretté, aussi bien au Luxembourg qu'en dehors."