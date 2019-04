Louis de Luxembourg enfin divorcé : Tessy obtient une dernière faveur de la cour

Louis et Tessy de Luxembourg se sont séparés il y a plus de deux ans. En janvier 2017, le grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa avaient annoncé leur divorce, qualifié de "douloureux". Il aura fallu tout ce temps au couple pour s'entendre devant le tribunal après des négociations pour le moins houleuses. Vendredi 5 avril 2019, le maréchalat de la cour a officiellement annoncé que le divorce entre Son Altesse Royale le prince Louis et madame Tessy Antony a été prononcé le 4 avril. Le communiqué nous apprend que l'ancienne princesse a obtenu une dernière faveur exceptionnelle des Luxembourg.

Ce communiqué confirme que Tessy Antony "perd son prédicat d'Altesse Royale ainsi que son titre de princesse de Lunxembourg" et "qu'elle ne pourra plus représenter la famille grand-ducale". Sur son compte Instagram, la jeune femme de 33 ans avait déjà changer son identité, passant de Tessy "of" Luxembourg (sous-entendu : "princesse de Luxembourg") à Tessy "from" Luxembourg (soit : Tessy – originaire – du Luxembourg). La cour nous apprend cependant qu'elle conservera le nom de sa belle-famille : "Leurs Altesses Royales le grand-duc et la grande-duchesse ont accordé à madame Antony la faveur particulière de rajouter le nom 'de Nassau' à son nom Antony, afin qu'elle puisse porter aussi le nom de ses enfants. Elle s'appellera donc madame Tessy Antony - de Nassau à partir de septembre 2019". Tessy et Louis (32 ans), troisième fils du grand-duc, se sont mariés le 29 septembre 2006, à Gilsdorf. Le couple a deux enfants : le prince Gabriel de Nassau (13 ans) et le prince Noah de Nassau (11 ans).

Le 10 mars, Tessy et Louis étaient réunis pour un dimanche en famille avec leurs fils. L'ancienne princesse a immortalisé l'instant et posté la photo sur son compte Instagram. Après vingt-deux mois de querelles devant le juge, l'ancien couple affichait enfin une sérénité retrouvée.