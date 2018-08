Mort de Jean-Yves Chatelais : L'acteur de Kaamelott et Dix pour cent est parti

C'est une bien triste nouvelle que nous venons d'apprendre. Le comédien Jean-Yves Chatelais est décédé à l'âge de 63 ans ce 31 juillet 2018.

Si son nom ne vous évoque pas grand-chose, vous avez déjà apercçu son visage dans Kaamelott (où il incarnait le sénateur Vibius Pisentius Petrus), dans Dix pour cent (France 2) et dans de nombreuses séries françaises telles que Joséphine ange gardien, Julie Lescaut, Le Sang de la vigne ou encore Meurtres à Avignon et Speakerine. Au cinéma, le grand public a pu l'admirer dans Parole de flic (en 1985 avec Alain Delon ), dans Coco avant Chanel (2009) ou plus récemment, en 2016, dans Ma famille t'adore déjà de Jérôme Commandeur.

Jean-Yves Chatelais, en tant que doubleur, prêtait également sa voix à l'anglais Tom Wilkinson, au Suédois Stellan Skarsgard et à l'Américain Martin Sheen pour ne citer qu'eux.

C'est son épouse Aude Briant qui a annoncé la triste nouvelle ce 31 juillet sur son compte Twitter. "Jean-Yves Chatelais. 1953-2018. Il est mort comme il a vécu. Libre. Il aura illuminé les plateaux de son talent. Et ma vie de son amour. Repose en paix, Jean-Yves", a-t-elle écrit. Ému, Alexandre Astier, qui a dirigé Jean-Yves Chatelais dans Kaamelott sur M6, a réagi pudiquement : "Sénateur... Condoléances."

Toutes nos pensées vont vers la famille et les amis de Jean-Yves Chatelais.