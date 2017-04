Mort de Jonathan Demme (Le Silence des agneaux, Philadelphia), aimant à Oscars

Après Beloved (1998) avec Danny Glover et Oprah Winfrey, Jonathan Demme perd son aura lors de la décennie suivante avec La Vérité sur Charlie (2002), un thriller avec Mark Wahlberg et Thandie Newton, flop critique et commercial. Il s'intéresse aux documentaires, souvent socio-politiques, ou musicaux en témoignent ses travaux sur Neil Young et Justin Timberlake. Retour à la fiction en 2004 avec Un Crime dans la tête, filmant Denzel Washington et Meryl Streep. Cette dernière jouera dans son dernier long métrage, Ricki and the Flash, sorti en 2015.

Grand directeur d'acteurs, il offre un rôle puissant à Anne Hathaway dans Rachel se marie et celle qu'on considère comme une actrice de rom-com s'illustre avec son personnage de junkie, décrochant une nomination aux Oscars.