Mort de José Antonio Reyes : son fils de 11 ans lui dit adieu...

José Antonio Reyes a trouvé la mort dans un accident de voiture, à Utrera, sa ville natale près de Séville. Le footballeur de 35 ans a longtemps joué dans de très grands clubs comme Arsenal, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'équipe de Séville et bien sûr l'équipe nationale espagnole. Son décès brutal a provoqué une onde de choc dans le monde du ballon rond. C'était un joueur particulièrement apprécié par ses pairs. C'était aussi un père de famille.

Avec sa dernière épouse, Noelia Lopez, José Antonio Reyes avait deux fillettes. D'une précédente union est né son garçon prénommé José, comme son papa. Ce dernier, âgé de 11 ans, a rendu hommage à son père sur son compte Instagram en postant plusieurs photos ainsi qu'un mot bouleversant : "Voici le dernier moment que nous avons passé ensemble, papa. Ce jour-là, tu m'as donné des conseils, comme toujours, mais aujourd'hui tu n'es pas rentré et c'est très dur pour moi. Je serai toujours très fier de toi, papa. On n'a pas pu passer tout le temps que nous voulions ensemble mais nous seuls savions combien nous nous aimions. Je sais que depuis le paradis tu prendras soin de moi et je ne t'oublierai jamais." Le petit José termine par un bouleversant "je t'aime papa".