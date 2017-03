Mort de la Playmate Katie May : Le bien triste destin sa petite Mia, 8 ans

Il y a cinq mois déjà que la torride Katie May nous a quittés. En février de l'année dernière, l'ex-Playmate devenue star des réseaux sociaux mourait, emportée par un AVC, à l'âge de 34 ans seulement. La torride jeune femme décédait à la suite d'une mauvaise manipulation d'un chiropracteur qu'elle était allée consulter après une mauvaise chute lors d'un shooting. Une perte brutale et inattendue dont sa petite fille Mia (8 ans) ne se remet toujours pas.

"Elle parle beaucoup de sa mère. Elle n'arrête pas de reprendre des citations que sa mère ne cessait de répéter. Katie adorait les citations, elle en reprenait tout le temps et les racontait à Mia quand cela s'y prêtait. Aujourd'hui, Mia répète ce que sa mère lui disait. Elle se souvient de quelles étaient les couleurs préférées de sa mère, où est-ce qu'elles allaient ensemble ainsi que des amis qu'avaient Katie", a confié le père de la petite fille, Walter May, lors d'un récent entretien avec les journalistes du site People.

Alors qu'il a hérité de la garde de la petite, le père a finalement décidé de poursuivre le responsable de la mort de celle que l'on surnommait la Reine de Snapchat et lui réclame un chèque à sept chiffres. Si l'argent ne remplacera pas sa maman, il pourrait toutefois assurer un bel avenir à la petite Mia, qui réside désormais en République tchèque avec lui. En dehors des réseaux sociaux, elle n'a donc guère plus beaucoup de contact avec la famille de sa mère, restée aux États-Unis.

"Mia est en contact avec mes deux filles, ses deux tantes. Nous lui parlons toutes les semaines. Elle s'en sort bien, c'est une petite fille très forte. Notre fille avait déménagé en Californie il y a de cela plusieurs années et nous n'allions pas souvent la voir. J'y serai allée trois ou quatre fois par an si j'avais su que j'allais perdre ma fille, mais je n'en avais aucune idée. Comment aurais-je pu le savoir ?", a assuré Janet, la maman de la regrettée Katie May.

Toute la famille restée à Pittsburgh en Pennsylvanie espère pouvoir à l'avenir passer plus de temps avec la petite, ce à quoi son père n'est absolument pas opposé.

Coline Chavaroche