Mort de Mac Miller : Ariana Grande, dans la tourmente, exprime son chagrin

A peine l'annonce de la mort de Mac Miller a t-elle été faite qu'Ariana Grande s'est vue attaquée de toutes parts sur les réseaux sociaux. Les détracteurs au langage fleuri la tiennent en effet pour responsable de son décès, avançant qu'elle lui a brisé le coeur en se fiançant avec le comédien Pete Davidson, quelques semaines seulement après leur rupture.

Nous avons tourné la page

Mais selon un informateur du site américain People, Malcolm McCormick - de son vrai nom - était déjà passé à autre chose :"Honnêtement, il semblait qu'il avait tourné la page de l'histoire avec Ariana." Le rappeur décédé à seulement 26 ans aurait même affirmé à son ami : "J'ai mûri, mais pas mon ex." En juillet dernier, l'interprète de Self Care s'était confié sur sa rupture avec la chanteuse dans l'émission Beats 1 sur Apple Music : "Nous avons vécu de bons et de mauvais moments, du stress et tout le reste. Et ça s'est fini et nous avons tous les deux tourné la page. C'est aussi simple que ça, avait-il déclaré. Ce n'est que de l'énergie positive. Je suis content pour elle, qu'elle avance dans sa vie, comme je suis sûr qu'elle l'est pour moi."

Autre hommage en image sur Instagram, la mère de Mac Miller a également publié une photo souvenir ce 8 septembre. Karen Mayers a partagé un cliché sur lequel elle apparaît avec son fils tout sourire dans les gradins d'un match de baseball. En légende, elle a sobrement ajouté un émoji coeur brisé.