Mort de Mac Miller à 26 ans : Ariana Grande lynchée suite à l'overdose de son ex

"Tu lui as fait ça, je ne peux pas le croire... Tu devrais en être malade ! L'avoir traité comme une mer** de chien, l'avoir jeté et abandonné comme s'il n'était rien...", a publié un premier internaute sur Twitter. "Je me fous de ce que tout le monde dit je te tiens pour responsable à 100%", "Ariana Grande et Pete Davidson, j'espère que vous vous sentez foutrem*** misérables" ou encore "Tu as tué Mac Miller, toi la salo**". Le flot d'injures en quelques heures a été tel que la popstar de 25 ans a supprimé la fonction commentaires de son compte Instagram. Selon une source du site Entertainment Tonight, elle serait "dévastée" : "Même s'ils ont mis un terme à leur relation, Ariana a toujours partagé un lien fort avec Mac et ne lui souhaitait rien d'autre que du bien. Elle est bouleversée."

Mac Miller est plus que 'son ex'

Au-delà de lui reprocher sa rupture avec Mac Miller en mai dernier, pour annoncer ses fiançailles avec le comédien Pete Davidson dans la foulée, certains détracteurs affirment que l'interprète de God Is A Woman serait même responsable des addictions de son ex-petit ami, l'ayant conduit à faire une overdose, cause supposée de sa mort. Déjà harcelée par les fans du rappeur lors de leur rupture, Ariana Grande s'était publiquement exprimée sur le sujet le temps d'un message publié sur Twitter : "Je ne suis pas une baby-sitter ou une mère et aucune femme ne devrait se sentir obligée de l'être, avait-elle écrit. Je me suis occupée de lui et j'ai essayé de l'encourager à être sobre, j'ai prié pour son équilibre pendant des années (et je continuerai bien sûr) mais accuser les femmes pour l'incapacité d'un homme à rester dans le droit chemin est un problème majeur."