Mort de Marcel Philippot (Palace) : L'acteur s'est suicidé

Acteur de théâtre, de cinéma et client mécontent dans la série culte Palace (et de la pub MAAF) de Jean-Michel Ribes, Marcel Philippot est mort vendredi 2 mars 2018 à l'âge de 64 ans. C'est son agent, Jean-Pierre Noël, qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP ce samedi 3 mars sans préciser les circonstances de ce décès précoce.

Celui qui l'a dirigé à de nombreuses reprises, dans Palace ou Les Brèves de comptoir, sur scène comme sur un plateau de tournage, Jean-Michel Ribes a posté sur Twitter un message bouleversant. Le directeur du Théâtre du Rond-Point révèle que Marcel Philippot souffrait de dépression et a mis fin à ses jours : "Élégant, délicat, cultivé, bienveillant, irrésistible, toujours d'attaque pour combattre l'esprit de sérieux, victime d'une dépression acharnée mon ami l'acteur Marcel Philippot s'est donné la mort hier... Une issue de secours vient de disparaître, j'étouffe de tristesse."

Samedi, Ribes avait tenu à rendre hommage à Marcel Philippot en déclarant à l'AFP : "Il était un être rare, avec beaucoup de délicatesse et de finesse, au-delà de sa fantaisie parfois burlesque. C'était un grand comédien, très élégant. Il va beaucoup nous manquer. Il était l'un des sociétaires de Palace, du Théâtre sans animaux et de Brèves de comptoir que nous avons joué sur scène à Paris et en tournée et au cinéma. Il était parfait en donnant la parole aux anonymes, en incarnant ce génie du peuple, celles et ceux que l'on n'entend jamais à la télévision et à la radio."

Marcel Philippot, qui travaillait actuellement avec l'acteur et metteur en scène Arnaud Denis, est mort à son domicile. Purepeople a une pensée sincère pour tous ceux qui l'ont aimé.