Mort de Pierre Bergé : Qui était son dernier grand amour, son mari Madison Cox ?

La triste nouvelle est tombée ce vendredi 8 septembre : Pierre Bergé, 86 ans, s'est éteint à son domicile de Saint-Rémy-de-Provence, mort des suites d'une longue mala­die. L'homme d'affaires et mécène français, président de l'asso­cia­tion Sidac­tion, laisse notamment derrière lui son dernier grand amour, le paysagiste américain Madison Cox (59 ans) qu'il avait épousé il y a un peu moins de six mois.

Le 31 mars dernier, le couple s'était uni après plusieurs années de relation. À l'époque, Pierre Bergé avait confirmé son mariage auprès de l'AFP, se félicitant de l'évolution de la législation. "J'ai vécu deux premières grandes histoires d'amour, avec Bernard Buffet pendant dix ans et avec Yves Saint Laurent pendant cinquante ans. Le mariage gay n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. Je régularise ma situation avec Madison Cox. J'ai milité pour le mariage gay. C'est une chose que François Hollande a rendue possible. Je suis viscéralement contre la Manif pour tous et Sens commun qui refusent le mariage aux gays", avait-il déclaré.

Dans sa déclaration, le complice de Line Renaud avait réaffirmé la place importante que tenait son compagnon. "Je connais Madison Cox depuis quarante ans. Il est le vice-président de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent. Il va me succéder. Il est en charge des musées Saint Laurent de Paris et Marrakech", avait-il annoncé.

Un parcours impressionnant

Surnommé le "jardinier des milliardaires", Madison Cox avait quitté San Francisco à la fin des années 1970 pour venir étudier à Paris. C'est à son arrivée en France qu'il rencontre Pierre Bergé, alors en couple avec Yves Saint Laurent. Se liant d'amitié avec le binôme, il s'occupe de refaire l'aménagement du jardin Majorelle à Marrakech, acheté en 1980 par l'homme d'affaires et le styliste et appartenant aujourd'hui à la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent. C'est en 2008, après la mort d'Yves Saint Laurent, que Pierre Bergé et Madison Cox se sont rapprochés et sont tombés amoureux.

Dans un portrait publié en 2016 sur le site du magazine Capital, on apprenait que ce discret "virtuose de la plante" qui doit tout son succès à "son souci du détail" compte entre autres parmi ses clients l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, la princesse italienne Marella Agnelli, le magnat Henry Kravis et Sting. Son premier gros contrat fut la cocréation des Jardins du Nouveau Monde au château de Blérancourt (dans l'Aisne), suivi par un jardin expérimental pour le Chelsea Flower Show à Londres. Au cours des dernières années, il a également cumulé les projets pour de nombreux hôtels chic comme le Gramercy Park à New York ou le Sanderson à Londres.