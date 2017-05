Pierre Bergé confirme son mariage avec Madison Cox: "Je régularise ma situation"

S'il ne cherche pas la publicité, on connaît le franc-parler de Pierre Bergé. L'homme d'affaires et mécène de 86 ans n'a d'ailleurs pas tardé à prendre la parole suite à la révélation de son mariage avec son compagnon Madison Cox par un titre de la presse people (Ici Paris). Non pas pour tempêter, mais au contraire pour calmement confirmer l'heureuse nouvelle, dans des propos sincères rapportés par l'AFP.

"J'ai vécu deux premières grandes histoires d'amour, avec Bernard Buffet pendant dix ans et avec Yves Saint Laurent pendant cinquante ans. Le mariage gay n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. Je régularise ma situation avec Madison Cox", a-t-il ainsi confié en toute transparence au sujet de son union, célébrée le 31 mars dernier, avec le paysagiste américain de 58 ans originaire de San Francisco. Et d'ajouter, au sujet de celui qui a acquis le surnom de "jardinier des milliardaires" et a conçu les jardins de la villa de Pierre Bergé à Tanger : "Je connais Madison Cox depuis 40 ans. Il est le vice-président de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Il va me succéder. Il est en charge des musées Saint Laurent de Paris et Marrakech."

Fervent soutien de la cause LGBT, le président du Sidaction, qui précise au passage s'être pacsé avec Yves Saint Laurent avant sa mort, a profité de l'occasion pour appuyer un peu plus sur le côté politique de son propos, à quelques jours du dénouement de l'élection présidentielle et à quelques heures du grand débat qui doit opposer ce mercredi soir Emmanuel Macron et Marine Le Pen : "J'ai milité pour le mariage gay. C'est une chose que François Hollande a rendue possible. Je suis viscéralement contre la Manif pour tous et Sens Commun qui refusent le mariage aux gays", a-t-il signalé avec fermeté.