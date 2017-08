Mort de Prodigy, étouffé avec un oeuf : Le rapport d'autopsie révélé

Prodigy est bien mort à la suite d'un étouffement accident. Plus d'un mois après le décès du chanteur de 42 ans, survenu le 20 juin dernier, le site TMZ révèle aujourd'hui le rapport d'autopsie rédigé par le bureau du coroner du comté de Clark.

Après enquête, le médecin légiste a ainsi conclu que le rappeur du groupe Mobb Deep est mort en s'étouffant en mangeant un oeuf alors qu'il se trouvait depuis trois jours dans un hôpital de Las Vegas. Albert Johnson (de son vrai nom) se produisait à Sin City le 17 juin avec quelques artistes, dont Ice-T, lorsqu'il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital en raison de complications liées à son état de santé fragile. Il souffrait en effet depuis la naissance de la drépanocytose, une maladie du sang génétique.

Sur Instagram, son acolyte de Mobb Deep, Havoc, n'a pas cessé de multiplier les hommages depuis la disparition de son ami, publiant de nombreux clichés de leurs débuts. Le duo s'était lancé à la fin des années 1980 et avait rencontré le succès avec l'album The Infamous et le titre Shook Ones. Leur dernier album studio, The Infamous Mobb Deep, était paru en 2014.