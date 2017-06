Mort de Rebecca Burger : La blogueuse tuée par un siphon à chantilly

Des propos qui font écho à un article du très sérieux 60 Millions de consommateurs faisant état de plusieurs autres incidents par le passé. Selon le site, "à la suite d'un défaut de conception, la tête en plastique de l'appareil se révèle beaucoup trop fragile pour résister à une mise sous pression". "Le siphon peut alors exploser et blesser l'utilisateur et les personnes alentour", explique-t-on, en précisant qu'une "quinzaine de marques ont en effet mis sur le marché, entre 2009 et 2013 environ, des produits défectueux." "En l'espace de quatre ans, nous avons comptabilisé plus de vingt accidents avec le siphon Ard'Time et, en sept ans, une soixantaine d'accidents toutes marques confondues – laissant parfois des séquelles très sérieuses : perte d'un oeil, dents cassées, acouphènes, multiples fractures au visage ou à la poitrine... Mais ces chiffres restent sans doute bien inférieurs au nombre réel d'accidents", explique 60 Millions.

Le site dénonce également des accords entre "les distributeurs ou les fabricants de siphons qui proposent aux victimes d'accident une indemnisation à l'amiable, négociée avec les assureurs". Les affaires sont rarement portées devant un tribunal, alors qu'une victime a pourtant été indemnisée à hauteur de 90 000 € par un fabricant qui ne voulait "à la base rien payer, pour finalement proposer la somme totale de 30 000 €" sous la menace d'un juge, d'après le cabinet d'avocats de la consommatrice.

Nul doute que le décès de Rebecca Burger, loin d'être une anonyme pour le coup, risque de relancer le débat autour d'une possible interdiction de ces produits et un encadrement plus strict pour les constructeurs.