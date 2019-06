Mort de Renée Le Calm à 100 ans : Une actrice unique et inimitable

Le 8 juin 2019, Cédric Klapisch a annoncé la mort de Renée Le Calm, 100 ans. Très attaché à cette actrice qu'il avait révélée sur le tard, il lui rend hommage sur Facebook : "Je m'étais tellement habitué à sa présence que j'avais oublié que ce jour pouvait arriver... J'adorais cette Parisienne éternelle avec sa façon de parler inimitable et sa gouaille hallucinante."

Avant d'accéder au monde du cinéma, Renée avait commencé à travailler très jeune dans des brasseries parisiennes. Un jour, le futur réalisateur de L'Auberge espagnole la repère et décide de la prendre sous son aile. Il lui confie un premier rôle de figurante. Ainsi, à 74 ans elle apparaît pour la première fois en 1992 dans Riens du tout, son tout premier long métrage. Elle y interprète une vieille dame dans le métro. Le réalisateur apprécie la présence scénique de Renée Le Calm et lui confie un autre rôle de figurante en 1994 dans Le Péril jeune. Mais sa grande révélation au public arrive en 1996 dans le long métrage Chacun cherche son chat. Dans ce film, elle ne fait plus que de la simple figuration mais joue le personnage de Madame Renée.

Ensuite, les rôles et les propositions de tournages s'enchaînent. En 2001, elle joue Mamie dans La Boîte de Claude Zidi. En 2005, Isabelle Mergault lui confie le rôle de la grand-mère dans le film Je vous trouve très beau. Elle lui propose à nouveau un rôle en 2007 dans Enfin veuve. La même année, elle tourne pour son ami Cédric Klapisch dans Paris, puis dans Tellement proches d'Éric Toledano et Olivier Nakache.

Les personnalités du cinéma lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. La réalisatrice Marie Vermillard a exprimé sa tristesse vis-à-vis de son "amie et voisine depuis trente-cinq ans". Elle écrit : "Elle a bien mérité cette deuxième vie de comédienne qui l'excitait tant. 100 ans et une gouaille intacte, un monde en voie de disparition au langage direct, populaire et parisien, sans fard, parfois très cru, même cruel, l'anti-esprit du temps 'faux semblants." Marie Vermillard avait confié deux rôles à Renée Le Calm, dans Lila Lili en 1998, puis dans Petites Révélations en 2006.