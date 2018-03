Mort de Stéphane Audran : Qui est son fils Thomas Chabrol ?

C'est lui qui a annoncé la mort de Stéphane Audran à l'AFP. Fruit de l'amour (et quel amour !) entre le réalisatrice Claude Chabrol et son actrice fétiche Stéphane Audran, Thomas Chabrol est le fils unique de ce couple qui est resté marié pendant plus de vingt-six ans.

Né en 1963, Thomas est le troisième enfant de Claude Chabrol, qui en a eu deux avant lui : Jean-Yves (né en 1954, architecte) et Matthieu (né en 1956, compositeur de musique de films), fruits de son premier mariage avec Agnès Goute. Il était encore techniquement marié à cette dernière lorsque Stéphane Audran tombe enceinte. L'actrice et le réalisateur se connaissent depuis le tournage des Cousins (premier épisode d'une longue collaboration), cinq ans plus tôt, lorsque Thomas voit le jour. En 1964, ses parents se marient.

Et comme de nombreux "enfants de", Thomas se tourne naturellement vers le cinéma. Son père le fait tourner à l'âge de 15 ans Alice ou la Dernière Fugue. On le verra notamment dans Une affaire de femmes, Madame Bovary, L'Enfer, Betty, Rien ne va plus, La Demoiselle d'honneur ou encore La Fille coupée en deux. En 2009, le duo tournera une dernière fois ensemble dans Bellamy, avant que Claude Chabrol, 80 ans, ne décède, le 12 septembre 2010, des suites de problèmes respiratoires.

Parallèlement à ses multiples collaborations avec son père (et parfois sa mère comme ce fut le cas dans Betty), Thomas a tourné avec de prestigieux metteurs en scène, de Jacques Maillot (Nos vies heureuses) à Bertrand Tavernier (Quai d'Orsay) en passant par Bruno Chiche (Barnie et ses petites contrariétés) ou Stéphane Brizé (Le Bleu des villes). Il a également, à de nombreuses reprises, joué dans la petite lucarne, notamment avec la série La Crim' ou plus récemment Nicolas Le Floch.