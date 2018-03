Mort de Stéphane Audran, héroïne culte du "Festin de Babette"

Elle vous avait donné l'eau à la bouche en chef cuisinière renommée du Paris de la Commune dans Le Festin de Babette. Colette Dacheville, dite Stéphane Audran, est morte le 27 mars 2018 à l'âge de 85 ans. C'est son fils, Thomas Chabrol, qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP. L'actrice, qui fut la muse et l'épouse du cinéaste Claude Chabrol, s'est éteinte après avoir lutté contre la maladie.

Épouse de Jean-Louis Trintignant dans les années 50, Stéphane Audran connaît le succès lorsque son destin croise celui du jeune et non moins talentueux Claude Chabrol. Leur tandem écrira tout un pan de l'histoire du cinéma français, notamment dans les années 1960 avec des films tels que Les Bonnes Femmes, Landru, Les Biches et La Femme infidèle. Du Boucher en 1970 à L'Ivresse du pouvoir en 2006, Claude Chabrol tournera de nombreux longs métrages avec sa muse. Symboliquement, c'est Violette Nozière, en 1978, qui marque un tournant dans leur relation cinématographique, Chabrol ayant jeté son dévolu sur la jeune Isabelle Huppert. Comme un passage de témoin, Audran jouera sa mère...

Troubles psychosomatiques

Pourtant, ses plus grands succès ne sont pas à mettre au crédit de Claude Chabrol. La critique l'adule dans Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) de Luis Buñuel, qui lui vaut le BAFTA de la meilleure actrice (elle était la première Française à remporter cette distinction, avant Marion Cotillard et Emmanuelle Riva). Elle s'offre également son unique César avec celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Violette Nozière, en 1979. Son plus grand succès au box-office est un film de Claude Sautet, Vincent, François, Paul... et les autres, en 1974, qui avait attiré plus de 2,8 millions de spectateurs devant Coup de torchon de Bertrand Tavernier. Et enfin, le long métrage dans lequel le plus grand nombre l'identifie, probablement parce qu'il s'agit d'un chef d'oeuvre ultime, c'est Le Festin de Babette, où Gabriel Axel sublime sa voix traînante et son charme si subtil.

Côté vie privée, Audran et Chabrol ont eu un fils, Thomas Chabrol, en 1963, avant de se marier l'année suivante, juste après que Chabrol a divorcé de sa première femme, Agnès Goute. Ils divorceront en 1980, alors que le réalisateur avait entamé une relation avec sa scripte Aurore Pajot. C'est alors qu'elle se met à souffrir de troubles psychosomatiques tels qu'une fatigue chronique, des évanouissements et des pertes de mémoire. Et c'est la médecine chinoise qui la sauvera, comme elle le raconte en 2009 dans un livre, Une autre façon de vivre.