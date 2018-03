Mort de Stephen Hawking : Neymar taclé après son hommage râté

Neymar a réagi à la mort du célèbre astrophysicien Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans, à son domicile de Cambridge, au nord de Londres. Sauf que le footballeur brésilien, qui a tout récemment célébré son 26e anniversaire au cours d'une énorme fête à Paris, n'a pas fait preuve de la plus grande finesse qui soit.

Si son message "Vous devez avoir une attitude positive et garder le meilleur de chaque situation dans laquelle vous vous trouvez" n'avait absolument rien de dérangeant puisqu'il s'agit d'une citation Stephen Hawking, la photo qui accompagne ces mots suscite le malaise. En fauteuil roulant parce qu'il s'est fait opérer d'un orteil qu'il s'était fracturé lors du clasico PSG-OM (3-0) qui s'est joué le 25 février 2018 au Parc des princes, Neymar laisse entendre qu'il compare son handicap à celui de Stephen Hawking. Sauf que le génie des sciences était atteint de la maladie de Charcot et qu'il ne pouvait presque plus prononcer un mot avant sa mort. Seule la contraction d'un muscle de sa joue lui permettait de communiquer.

Offusqués par l'attitude de Neymar, les fans de l'attaquant star n'ont pas manqué de lui faire remarquer son manque de délicatesse. "Wow, tu sais vraiment ce que c'est que de souffrir, non ? Félicitations au guerrier qui s'est cassé l'orteil", lui a notamment lancé un internaute dans la longue liste de commentaires.