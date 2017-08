Neymar : La star du PSG est-elle célibataire ? Focus sur ses conquêtes...

La France et le monde de foot ne jurent que par lui et son nom est sur toutes les lèvres. Neymar débarque au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros, la somme qu'il fallait débourser pour chiper le Brésilien de 25 ans au FC Barcelone sans que le club catalan puisse négocier. Après des semaines de rumeurs, de tractations en coulisses, le N°10 auriverde est enfin devenu un bleu et rouge. Un véritable événement pour les supporters parisiens, ivres de bonheur d'avoir enfin une star du top 3 des meilleurs joueurs de la planète (Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux autres). Mais aussi pour le football français en général.

Ce vendredi 4 août, la présentation dans la capitale de l'attaquant brésilien a fait grand bruit. Un tapage médiatique et des projecteurs braqués sur le transfert le plus cher au monde. Du coup, on s'est intéressé à Neymar, pas le personnage public mais la star du ballon rond. Neymar au privé, le papa aujourd'hui célibataire. Des histoires, le jeune homme en a eu par le passé et bon nombre de femmes, toutes plus belles les unes que les autres, ont tenté de faire craquer le footballeur. En vain.

Une d'entre elles avait presque réussi son coup, il s'agit de Bruna Marquezine. La sublime brunette est une star au Brésil, où elle est actrice. Avec Neymar, elle vivra une belle histoire d'amour, de février 2013 à juin 2017. Une rupture dont l'attaquant ne s'est pas remis, laissant imaginer que son transfert à Paris rime aussi avec un nouveau gros chapitre que le Brésilien veut refermer pour de bon. Pendant plusieurs années, elle aurait été le précieux soutien de l'ex-Barcelonais, en Espagne ou au Brésil avec la Coupe du monde en 2014 ou les Jeux olympiques en 2016.

Coeur brisé

L'autre grande histoire d'amour aura été celle qu'il a vécue avec Carolina Dantas. À l'époque, Neymar est encore loin d'être la star mondiale que l'on connaît. Il vient à peine de devenir pro dans son club formateur de Santos, mais on lui prédit un bel avenir. Côté coeur, il file le parfait amour avec Carol, une superbe blonde brésilienne avec qui il aura un enfant, Davi Lucca, le 24 août 2011. Mais déjà, le jeune Neymar cède aux sirènes extérieures. On lui prête des idylles avec l'envoûtante Daniela Carvalho (31 ans aujourd'hui), Gabriella Lenzi ou encore le top Carol Abranches. À chaque fois, les amourettes ne durent que quelques jours ou semaines.

Aujourd'hui, Neymar est donc sur le marché des célibataires, à défaut d'avoir quitté celui des transferts. Un papa au coeur brisé qui s'offre une nouvelle vie dans la capitale française, avec pour objectifs de faire tous les titres possibles au PSG et bien évidemment la Ligue des Champions. L'attaquant et ailier fait donc fi des rumeurs, comme cette dernière qui le dit très proche de Demi Lovato. Sur les réseaux sociaux, leur supposée idylle a en tout cas mis le feu aux poudres...