Mort de Sylvia Miles, actrice culte, party girl et icône new-yorkaise

L'actrice Sylvia Miles est morte mercredi 12 juin 2019. Elle avait 94 ans. La nouvelle a été confirmée par ses amis, le journaliste Michael Musto et l'actrice Geraldine Smith. Nommée deux fois aux Oscars, elle était aussi une figure de la nuit qui a fréquenté Andy Warhol et sa clique. Elle était une partie de New York.

Sylvia Miles a commencé sa carrière dans les années 1950 et a longtemps entretenu un grand mystère autour de son âge. En 1969, elle apparaît seulement six minutes dans Midnight Cowboy aux côtés de Jon Voight, en apprenti prostitué, et Dustin Hoffman. Ce rôle d'escort lui a valu sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. En 1975, elle a volé la vedette à Charlotte Rampling et Robert Mitchum dans Adieu ma jolie et décroché une seconde nomination. Selon Michael Musto, qui s'est exprimé dans Variety, elle était très "fière de ses nominations" et accostait les réalisateurs au mythique Studio 54 pour qu'ils lui donnent un rôle.

En 1987, elle est dirigée par Oliver Stone dans Wall Street. Elle a repris son rôle en 2010 pour la suite, Wall Street: Money Never Sleeps. Ce fut son dernier film. Cette année 2019, elle devait retrouver les plateaux de tournage pour un tout petit film indépendant, ce qui la rendait très heureuse.

Sylvia Miles était aussi une party girl. Elle était de toutes les fêtes et a bien évidemment fréquenté la Factory d'Andy Warhol. En 1972, elle a d'ailleurs tenu le rôle principal de Heat, troisième partie de la trilogie de Paul Morrissey (après Flesh et Trash), produite par Warhol. Dans ce film, classé X à l'époque, Sylvia joue le rôle d'une femme qui négocie à la baisse le loyer de son locataire en échange de ses faveurs sexuelles. Le jeune homme qui use de ses charmes n'est autre que Joe Dallesandro, sex-symbol de New York à Paris : c'est lui qui tombe amoureux de Jane Birkin croyant qu'elle est un garçon dans le film Je t'aime moi non plus, sous la direction de Serge Gainsbourg en 1976.

Heat a bien sûr fait scandale. Qu'allait donc faire une actrice de son calibre dans une histoire aussi scabreuse ? Pourtant, cette aura sulfureuse n'aura pas entaché la crédibilité de Sylvia Miles qui s'amusait du raffut causé par le film.