Mort de Victor Lanoux : AVC, souffrance, suicide... Ses terribles ultimes années

C'est un choc. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai, Victor Lanoux est mort. Âgée de 80 ans, la star de la série Louis la brocante et l'acteur emblématique d'Un éléphant ça trompe énormément, aux côtés de Jean Rochefort et Claude Brasseur, est décédée des suites d'un AVC. Ce n'était pas la première fois que le comédien était victime d'un accident vasculaire cérébral...

Ses graves problèmes de santé débutent en 2007. Après un examen de routine, Victor Lanoux apprend qu'il a un anévrisme de l'aorte. Les médecins lui annoncent alors qu'il ne lui reste que deux ans à vivre s'il ne se fait pas opérer. Le comédien choisit la vie mais, avant même de subir l'intervention, est victime d'un AVC qui le laisse, une fois réveillé, paraplégique. "Le chirurgien a dit : 'L'opération s'est très bien passée.' Il était content mais m'a expliqué que j'étais devenu paraplégique. En même temps qu'il m'avait sectionné une corde vocale, il m'a sectionné une artère médullaire. Est-ce qu'il s'en est aperçu ?", avait déclaré l'acteur en 2014 dans Salut les Terriens !.

Avec le temps et le soutien infaillible de sa femme Véronique Langlois, Victor Lanoux réussit l'impossible, se remet sur pied et retrouve les plateaux de tournage en 2009. Un bonheur de courte durée puisque, peu de temps après, il faut le réopérer, le chirurgien ayant mal fait son travail deux ans plus tôt.

Retour à la case rééducation et aux douleurs post-opératoires. Cette fois, c'en est trop pour Victor Lanoux, qui envisage le pire : le suicide. Le comédien a tenté d'expliquer son désespoir dans SLT : "Je suis au fond du trou. J'ai des douleurs partout. Des douleurs fantômes, dit-on, mais croyez-moi, elles ne sont pas fantômes. Ça faisait un moment que j'y pensais mais ce jour-là, je me suis décidé." Il s'est alors dirigé vers sa piscine, un fusil à la main : "Sur le chemin, je faisais des pauses sur différents fauteuils et je posais tout le temps mon fusil. À un moment donné, je suis reparti sans le fusil."

Après plusieurs jours de coma à la suite de son AVC, Victor Lanoux nous a finalement quittés.